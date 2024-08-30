Собянин: Число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс.

Мэр сообщил о планах развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта Москва продолжает внедрение стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, одной из ключевых задач которой является создание сети зарядных станций для электротранспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии