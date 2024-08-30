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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: Число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс.

Собянин: Число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс.

Мэр сообщил о планах развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта Москва продолжает внедрение стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, одной из ключевых задач которой является создание сети зарядных станций для электротранспорта.

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