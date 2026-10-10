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От скрытой фамилии до сцены: чем живут дети Макарских, Свиридовой, Жидкова и Маршала

Публикации о детях знаменитостей снова вышли по знакомому сценарию: «юная красавица», «будущая звезда», «самый красивый сын», «главный завидный жених».

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