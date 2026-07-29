Старшеклассники будут изучать пять предметов по обновленным программам

Содержание дисциплин привели в соответствие с современными научными достижениями С 1 сентября 2027 года учащиеся старших классов российских школ перейдут на обновленные практико-ориентированные программы по пяти предметам.
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