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Старшеклассники будут изучать пять предметов по обновленным программам

Старшеклассники будут изучать пять предметов по обновленным программам

Содержание дисциплин привели в соответствие с современными научными достижениями С 1 сентября 2027 года учащиеся старших классов российских школ перейдут на обновленные практико-ориентированные программы по пяти предметам.

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