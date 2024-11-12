36 примеров гениального воплощения чудовищных идей

Творческие идеи сплошь и рядом бывают пошлыми, двусмысленными или просто безумными. Но иногда их воплощение настолько великолепно, что ты смотришь с восхищением, забыв задать вопрос: «Что это за фигня вообще?» .
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