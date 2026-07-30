Роботы Xiaomi уже приблизились по возможностям к людям на производстве

Команда разработчиков все еще дорабатывает модель управленияЛэй Цзюнь, основатель, председатель совета директоров и генеральный директор Xiaomi, поделился в Weibo видеороликом от команды разработчиков робототехники с подписью: «Довольно интересно».
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