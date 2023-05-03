Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после сегодняшнего теракта (атака БПЛА по Кремлю) не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения главы киевского режима Владимира Зеленского и его клики.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после сегодняшнего теракта (атака БПЛА по Кремлю) не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения главы киевского режима Владимира Зеленского и его клики.
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