Кандидат юридических наук, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия рассказал, что добиться закрытия шумного ночного клуба в жилом доме можно через суд при наличии доказательств нарушений тишины и общественного порядка.