Кандидат юридических наук, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия рассказал, что добиться закрытия шумного ночного клуба в жилом доме можно через суд при наличии доказательств нарушений тишины и общественного порядка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Казани задержал...
- АМ Экономист рассчит...
- Зеленский: «коали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым