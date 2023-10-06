Почему говядина в СССР стоила дешевле колбасы и курицы? В СССР пустые прилавки - полные холодильники. В РФ полные прилавки - пустые холодильники. Вот в этом и разница

Игорь Василевский

1. Производство сх продукции, и не только (школьная форма, например из шерстяных тканей), рыба - дотировались. НО!!! Говядина (большая часть!) производилась на национальной территории, в коровниках, который был в каждой деревне. Намолоко или на мясо - второй вопрос. Нобыло своепроизводство. Как и комбикормов без антибиотиков и химии. Сейчас - в подавляющем большинстве - завозное, промпереработки (т.е. отделенное от костей - на колбасную продукцию. Отдельно - на всякие вырезки и прочее... ) И цена у него - мировая, до 6 дол. за кг - самое-пресамое. Без всяких накладных расходов. Все по минимуму - пастухам платить много и не... За отопление-освещение - то же. И везется из стран, где много диких обезьян - Бразилии, Аргентины, Уругвая и прочих Парагваев. А почему?? А у них, так уж случилось, снег на пастбища не выпадает... Ну, нет его, снега! Потому и коровники не нужны! Скачет там один гаучо, коров с быками гоняет... по вечно-зеленой травке. Даже в продуктах, завезенных из Белоруссии, по тем временам гешефтившей с полЯками, встречалась пакистанская и не только буйволятина, категорически запрещенная в РФ. Даже из Марокко и Туниса - опять же - пакистан и прочие бирмы, согнали с судна, сутки зверюки по суше походили - пока сертификаты делались да новые клейма на шкуры ставились, что это мясо ну, очень, марокканское и везли до польщи да белорусов. И как бы белорусы не пыжились, доказывая, что они сх продукцией всю Россию завалили - не получается у них сальда с бульдой. И коров не прокормить на имеющихся пастбищах, и молока столько не выдоить, не говоря уж о сметане с маслом... Дурили... В молочке - с пальмой, в мясе - с буйволятиной да польскими свиньями. Пока не привернули нам сх гайку за Крым. И слава БОГУ, что привернули. Сейчас птицей и свинством страна обеспечивает себя полностью, ну а говядиной... Дорогая получается. Мясная... Ну, очень дорогая. Не всякому по карману... 2. Деликатесные дела и стоят...деликатесно. Сколько за 1 кг сырокопченой колбаски то? С учетом усушки влаги, труда технологов и проч накладные? правильно. В таких сортах даже сало и то стоит этих денег (хотя и стоит в разы меньше!). Итого - от 1.400 руб. кг. Не на каждый день! Да и категории прудуманы - А, Б, С... Наибольшее содержание мяса - до 70(!!!!!!!!!!)% в А. в С -не более 50%. Остальное -хвосты всякие да копыта... В колбасе Останкинская было 95% натурального мяса. В Докторской - мин 75% сяма, остальное- сухое молоко, меланж. Это так, для тех, кто понимает. Дя тех, кто не понимает - эти цифры не о чем не говорят. А что употреблять тем, кто живет на небогатую пенсию? А для них есть псевдо мясные продукты, рекламируемые по ТВ за 110-150 руб., изготовленные изживотного белка (как книги пишут!!), но выработанные из белковой пульпы.. (состав лучше не озвучивать в воизбежание стойкого отвращения ко всему мясному). 3. В СССР снабжение было крайне неоднородным. Западная часть - прибалтика - было все, абсолютно, западная окраина- 2сорта колбасы, сосиски и сардельки, рыбы мороженой, масла. Прекрасное снабжение было на БАМе.. Но... За Уралом, на Волге... Грустно... Правда, в коммерческой сети "Колос" было все, правда, по 1,5-2й цене. Даже мясо лосей и рябчики... 4. В "проклятом СССР" не было ни одного пустого холодильника. И был и есть некоторый парадокс - не было продуктов, но были деньги. Сейчас - есть жратва да тряпки, но далеко не у всех есть деньги. А в целом - в ненавидимом некоторыми потенциальными пациентами психологических диспансеров СССР, корни которых в СССР, от голода никто не пух. Как и от ГМО продуктов не было пищевых аллергий. В отличии от сегодняшнего времени.