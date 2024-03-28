Антонов: Не следует ждать улучшения отношений с США при Байдене

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов обратил внимание на то, что ожидать нормализации взаимодействия двух держав в рамках президентства текущего главы государства Джозефа Байдена не следует.
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