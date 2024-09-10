Си Цзиньпин поздравил педагогов страны с Днем учителя

Пекин, 10 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил и сердечно поприветствовал учителей и работников сферы образования по всей стране на Всекитайском совещании по образованию, которое проходит в Пекине с понедельника по вторник.
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