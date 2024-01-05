Владимир БОЛЬШАКОВ. ПОКОНЧИТЬ И… НЕ ВСПОМИНАТЬ

Либо не будет пятой колонны в России, либо не будет самой РоссииОкончание. Начало - ниже. На фоне того патриотического подъема, который был отмечен в России с началом специальной военной операции (СВО), весьма отчетливо проявилось влияние пятой колонны в деловой элите РФ.