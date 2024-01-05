Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Владимир БОЛЬШАКОВ. ПОКОНЧИТЬ И… НЕ ВСПОМИНАТЬ

Владимир БОЛЬШАКОВ. ПОКОНЧИТЬ И… НЕ ВСПОМИНАТЬ

Либо не будет пятой колонны в России, либо не будет самой РоссииОкончание. Начало - ниже.            На фоне того патриотического подъема, который был отмечен в России с началом специальной военной операции (СВО), весьма отчетливо проявилось влияние пятой колонны в деловой элите РФ.

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Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Да, вся надежда на нашего светлоликого Медведева Д. А.
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6 час.
Александр Рожков
Да! Ни чего лучшего история россиянам не предоставила.....! Это самый достойнейший изо всех достойных, после Путина!
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5 час.
вага карлито
Ну так человек меняется постоянно! Переоценка ценностей происходит! Где то убеждения становятся другими! Но скорее всего это просто  наброски на будущее!)))
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3 час.

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