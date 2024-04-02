Исключительное право: удалит ли Россия талибов из списка террористов

Россия может принять решение об исключении «Талибана» (организация запрещена в РФ) из списка террористов на национальном уровне несмотря на то, что группировка признана террористической организацией Совбезом ООН, рассказали «Известиям» эксперты.
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