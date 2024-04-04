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Путин заявил о необходимости связать мостовым переходом Сахалин и материк

Путин заявил о необходимости связать мостовым переходом Сахалин и материк

Сахалин необходимо связать с материком при помощи моста, заявил президент страны Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с главой региона Валерием Лимаренко.

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Комментарии
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W
Walery
Значительное время  зимнего периода вантовый мост на о. Русский не функционирует из за обмерзания. Мост на о. Сахалин будет находиться значительнее севернее и вполне окажется не функционирующий в зимний период. К тому же в проливе интенсивное движение морского судоходства. Как вариант для связи Острова с Материком наиболее приемлемый вариант подземного тоннеля,  при сравнимых объемах стоимости вариантов.  Хотя варианты можно обосновать в любых их видах. При всем том озвученная Президентом тема назрела как никогда.
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