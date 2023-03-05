Букер и Дюрэнт набрали 73 очка на двоих, Дончич и Ирвинг – 64 очка

Игра между «Далласом» и «Финиксом» превратилась в перестрелку между лидерами коллективов. У «Санс» 73 очками отметились Девин Букер (36 очков, 10 передач, 5 подборов, 1 потеря, 60% с игры) и Кевин Дюрэнт (37 очков, 7 подборов, 3 передачи, 2 потери, 70% с игры).
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