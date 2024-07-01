Метеоролог Шувалов рассказал калужанам, когда придет спасение от жары

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что начавшаяся неделя, вероятно, станет самой жаркой с начала летаРуководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что начавшаяся неделя, вероятно, станет самой жаркой с начала лета.
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