Метеоролог Шувалов рассказал калужанам, когда придет спасение от жары

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что начавшаяся неделя, вероятно, станет самой жаркой с начала летаРуководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что начавшаяся неделя, вероятно, станет самой жаркой с начала лета.