Мигранты подбираются к российской оборонке: На военном заводе в Питере мигранты организовали цех по производству запрещенных веществ

Интересные истории Как такое вообще могло произойти, что мигрантов приняли на работу на режимный военный объект? Только у меня эмоции перехлестывают через край или у кого-то ещё? Как ни печально такое осознавать, но это факт, о котором рассказывали СМИ.
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