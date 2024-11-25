Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Беляев
    Дурак думкой богатеет..... 😂Россию разделили ...
  • Олег Самойлов
    Через неделю повесишься!Мигранты подбираю...
  • Леонид Руси
    Помнится как в бункере пидора гитлера веселье тоже было в последний день штурма Берлина... ))) Немцы так свыклись с р...Россию разделили ...

Мигранты подбираются к российской оборонке: На военном заводе в Питере мигранты организовали цех по производству запрещенных веществ

Мигранты подбираются к российской оборонке: На военном заводе в Питере мигранты организовали цех по производству запрещенных веществ

Интересные истории Как такое вообще могло произойти, что мигрантов приняли на работу на режимный военный объект? Только у меня эмоции перехлестывают через край или у кого-то ещё? Как ни печально такое осознавать, но это факт, о котором рассказывали СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
Путин защитит Беглова как и своего слугу Пескова.
Ответить
1 час.
Александр Рожков
Сталин переселял, и теперь переселяют. Переселяют народы из Азии в Россию...   Это Затулин виноват. Вот уберем Затулина из Думы и все встанет на свои места...
Ответить
1 час.
Олег Самойлов
Через неделю повесишься!
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх