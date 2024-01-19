Главе ведомства будет представлен доклад об установлении обстоятельств противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Московской области

ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи (ст.
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