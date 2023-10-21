Владимир Соловьев изгнал своего друга за оскорбление Марии Захаровой 

Российский телеведущий Владимир Соловьев извинился перед официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым за оскорбления со стороны своего сотрудника Евгения Сатановского.
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