В ночь с 10 на 11 июля в работах по уборке города были задействованы 14 единиц спецтехники

В ночь с 10 на 11 июля в работах по уборке города были задействованы 14 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили пять поливомоечных машин, пылеуборочная вакуумная машина, два прицепных агрегата «Чистодор» и два трактора.
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