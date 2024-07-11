В ночь с 10 на 11 июля в работах по уборке города были задействованы 14 единиц спецтехники

В ночь с 10 на 11 июля в работах по уборке города были задействованы 14 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили пять поливомоечных машин, пылеуборочная вакуумная машина, два прицепных агрегата «Чистодор» и два трактора.