Акция ´Вместе´.

Молодежь против наркотиков!СТОПНАРКОТИКИНАРКОБИЗНЕС: ИМЯ БЕДЫ НАРКОТИК???? причин сказать ´НЕТ´ наркотикам:????дают фальшивое представление о счастье????не дают мыслить за самого себя???? часто приводят к несчастным случаям????уничтожают дружбу????делают человека слабым и безвольным????являются препятствием к духовному развитию????толкают людей на .