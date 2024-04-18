Акция ´Вместе´.

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Молодежь против наркотиков!СТОПНАРКОТИКИНАРКОБИЗНЕС: ИМЯ БЕДЫ НАРКОТИК???? причин сказать ´НЕТ´ наркотикам:????дают фальшивое представление о счастье????не дают мыслить за самого себя???? часто приводят к несчастным случаям????уничтожают дружбу????делают человека слабым и безвольным????являются препятствием к духовному развитию????толкают людей на  .

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