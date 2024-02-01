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Закон и Порядок

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Залужного должны уволить до конца недели

Залужного должны уволить до конца недели

CNN: президент Украины Зеленский уволит главкома Залужного в начале февраля Указ об увольнении Залужного подпишут в начале февраля, фаворитами на его пост стали Буданов и Сырский, сообщает CNN.

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