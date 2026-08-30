Zero Hedge
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Zero Hedge

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Central Asia Resists US Pressure To Choose Sides In AI Race

Central Asia Resists US Pressure To Choose Sides In AI Race

Central Asia Resists US Pressure To Choose Sides In AI Race Authored by Eurasianet via OilPrice, Kazakhstan is continuing to expand AI cooperation with China even after joining the US-led Pax Silica initiative.

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