Александра Пимениди приговорена к 3,5 годам за мошенничество на 1 млн

Московская студентка Александра Пимениди осуждена на 3,5 года за обман актрисы Ольги Елизаровой на 758 тысяч рублей.
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