Барти – вторая теннисистка в истории, завершившая карьеру в статусе №1

Эшли Барти стала второй в истории первой ракеткой мира, завершившей карьеру в этом статусе. Первой была Жюстин Энен, сделавшая это в 2008 году.

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