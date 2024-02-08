Армия России продолжает прорыв обороны ВСУ в Авдеевке, взяв уже 18% города: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 8 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ условиях военных действий, украинские солдаты, стремящиеся запечатлеть моменты у дорожных знаков, часто платят за это самой высокой ценой.