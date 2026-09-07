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Антифашист

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Михалков допустил компромисс по Украине при условии признания мировым сообществом неонацистского курса Киева

Михалков допустил компромисс по Украине при условии признания мировым сообществом неонацистского курса Киева

Компромисс по Украине может быть связан только с полным освобождением территорий, которые сегодня являются частью России, а также признанием мировым сообществом, что Киев осуществляет в стране политику неонацизма.

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