Бензин есть — но не у вас: Ликвидировать топливный кризис мешают проблемы логистики

Почему меры правительства по стабилизации топливного рынка работают так медленно Светлана Гомзикова Фото: Максим Чурусов/ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Леонид Крутаков В правительстве РФ считают необходимым повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов, чтобы своевременно реагировать на изменения спроса и предложения и заранее определять объемы импортного топлива.
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