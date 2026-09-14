БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бензин есть — но не у вас: Ликвидировать топливный кризис мешают проблемы логистики

Бензин есть — но не у вас: Ликвидировать топливный кризис мешают проблемы логистики

Почему меры правительства по стабилизации топливного рынка работают так медленно Светлана Гомзикова Фото: Максим Чурусов/ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Леонид Крутаков В правительстве РФ считают необходимым повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов, чтобы своевременно реагировать на изменения спроса и предложения и заранее определять объемы импортного топлива.

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Юна

В Екатеринбурге "бензиновый рай", потому что там был  международный молодежный фестиваль. Посмотрим, что будет дальше..