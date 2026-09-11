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Татар-информ

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В Казани создадут серию видеороликов со стихами на татарском и русском языках

В Казани создадут серию видеороликов со стихами на татарском и русском языках

В столице Татарстана началась реализация проекта «С небесной книги список дан», в рамках которого будет создано по 50 коротких видеороликов со стихами русских и татарских поэтов.

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