"Пускай теперь на паперть идут": Володин в Госдуме озвучил жестокое решение по иноагентам и это не конфискация

Интересная жизнь с Vera Star 12 февраля в Государственную думу был представлен законопроект, который предусматривает возможность объявления зарубежных организаций любого типа нежелательными и, соответственно, запрещенными в РФ.
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