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Татар-информ

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«Много «треугольников» не съешь». Бывальцев — об адаптации в «Ак Барсе

«Много «треугольников» не съешь». Бывальцев — об адаптации в «Ак Барсе

Фото: ak-bars.ru Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев в разговоре с «РБ Спорт» рассказал, как проходит его адаптация в новой команде и в Казани.

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