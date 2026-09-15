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Эстонский суд огласил приговор для журналиста Олега Беседина. Семь лет за профессию

Эстонский суд огласил приговор для журналиста Олега Беседина. Семь лет за профессию

В Эстонии оглашён приговор эстонскому журналисту Олегу Беседину, которого обвинили в «ненасильственной деятельности, направленную против Эстонской Республики, и нарушении международных санкций».

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