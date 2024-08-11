Раненый Евгений Поддубный отказался от обезболивающего

Военкор Евгений Поддубный, получивший ранения от удара дрона-камикадзе по своему автомобилю в Курской области, отказался от обезболивающего, но попросил позвонить своей супруге, чтобы сообщить, что он не погиб, как об этом уже трезвонили СМИ и ТГ-каналы.