Раненый Евгений Поддубный отказался от обезболивающего

Военкор Евгений Поддубный, получивший ранения от удара дрона-камикадзе по своему автомобилю в Курской области, отказался от обезболивающего, но попросил позвонить своей супруге, чтобы сообщить, что он не погиб, как об этом уже трезвонили СМИ и ТГ-каналы.
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