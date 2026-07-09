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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль о Месси на ЧМ: «Невероятно. Никто не ожидал, что он будет играть на таком уровне. Рад за Неймара и Роналду – они повлияли на детство тех, кто играет сейчас»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2026. Форвард сборной Аргентины является лучшим бомбардиром турнира, забив 8 голов в 5 матчах.

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