Диетолог перечислила необходимые организму витамины после зимы

Врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина рассказала, каких витаминов не хватает организму после зимы.В беседе с «Радио 1» 18 марта специалист отметила, что солнце, вода, сон и питание помогут восполнить дефицит витаминов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии