Союзное государство России и Украины

Арестович – о том, что если Киев «не протрезвеет», то скоро будет стоять вопрос о создании Союзного государства России и части Украины: На сегодня Одесса, Николаев не озвучены, но переподтверждены 4 области и добавлена буферная зона – Сумская, Харьковская, Черниговская, которую уже начали создавать российские войска на территории Сумской области.