От души поздравляем ребят и тренера Олега Говоркова! Желаем нашим юным дзюдоистам новых высот и побед🔥🏆🔥.
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От души поздравляем ребят и тренера Олега Говоркова! Желаем нашим юным дзюдоистам новых высот и побед🔥🏆🔥.