Уголовное дело Поднебесного: в чем обвиняют блогера Ольга ВайленкоСК РФ возбудил уголовное дело против новгородского блогера Алексея Поднебесного по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
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