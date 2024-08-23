6 правил настоящей дружбы, которым можно научить ребенка с помощью мультфильмов

Наглядные примеры Герои детских мультфильмов изучают этот мир вместе со своими любознательными зрителями, для которых первые шаги в детский сад или школу тоже кажутся невероятным путешествием со сложной задачей — найти настоящих друзей.
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