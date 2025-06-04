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Мода и Шоу-бизнес

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Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова

Российская телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Об этом девушка сообщила в своем телеграм-канале.

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