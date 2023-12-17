Страна и люди
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Страна и люди

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«Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

«Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

В Барнаульском ракетном соединении в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».

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