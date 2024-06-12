Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил пересмотреть смысл Дня России. По его мнению, нужно забыть про Декларацию о госсуверенитете и считать праздник днем, когда отмечается 1200-летняя история государства.
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