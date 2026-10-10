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Ральф Шумахер о вылете Расселла: «Вот именно поэтому Джордж и не станет чемпионом»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер раскритиковал Джорджа Расселла , который допустил ошибку и разбил болид, сойдя с дистанции спринта перед Гран-при Сингапура , при этом упустив шанс на победу.

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