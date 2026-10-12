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Нижегородская правда

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В МВД предупредили о мошеннической схеме с «ошибочными переводами»

Звонок или сообщение от незнакомца с просьбой вернуть деньги, ошибочно зачисленные на банковскую карту, и создание ощущения срочности — это признаки мошеннической схемы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ.

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