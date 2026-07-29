U.S. Backs Madagascar’s Rare Earths Project

The Trump administration has opened another front in the global rare earths race, backing a new project in Madagascar as Washington accelerates efforts to break China’s grip on the critical minerals that power everything from advanced weapons and AI infrastructure to oil refining and electric vehicles.
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