В Татарстане пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

Республика Татарстан выбрана для проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии». Соревнования по номинации «Лучший лаборант химического анализа» будут проходить в колледже «Алабуга Политех».
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