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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пастрняк набрал 3+2 в матче с «Каролиной» и в 5-й раз в НХЛ достиг отметки 40 шайб за сезон. Хет-трик – 19-й в регулярках лиги

Форвард «Бостона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (5:1) – в его активе хет-трик и 2 результативные передачи.

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