Поселок Киолим в Челябинской области эвакуировали из-за угрозы паводка

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа, ФедералПресс. В поселке Киолим объявлена досрочная эвакуация. Водохранилище наполняется быстрее обычного, и, чтобы не допустить повторения сценария 2024 года, власти выводят людей из зоны риска, не дожидаясь критического разрушения дамбы.