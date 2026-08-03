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Поселок Киолим в Челябинской области эвакуировали из-за угрозы паводка

Поселок Киолим в Челябинской области эвакуировали из-за угрозы паводка

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа, ФедералПресс. В поселке Киолим объявлена досрочная эвакуация. Водохранилище наполняется быстрее обычного, и, чтобы не допустить повторения сценария 2024 года, власти выводят людей из зоны риска, не дожидаясь критического разрушения дамбы.

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