Chinese LNG buyers acted early to build gas stockpiles amid the Iran war, helping the world’s top LNG importer stock up enough inventories ahead of the winter, industry analysts have told Bloomberg.
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