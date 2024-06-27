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Канарейкин о лимите: «Главное – качество приезжающих игроков. Средний уровень легионеров в КХЛ упал за последние годы. Пропала звездность»

Вчера Министерство спорта РФ утвердило возвращение лимита в 5 легионеров в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Мне нравился лимит в количестве пяти человек, функционировавший раньше.

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