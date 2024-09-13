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Актер Крис Хемсворт впервые за долгое время вышел в свет с семьей

Актер Крис Хемсворт впервые за долгое время вышел в свет с семьей

В сети высмеяли стрижки сыновей актера Криса Хемсворта. Артист появился с семьей на премьере мультфильма "Трансформеры: Начало" в Австралии и поделился кадрами с мероприятия в личном блоге, которые активно обсудили пользователи Instagram.

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